ERC supedita la aprobación de los Presupuestos de Barcelona a crear un Fondo de Retorno Turístico

Alamany reclama a Collboni que acepte "absolutamente todas las propuestas" para su apoyo a las cuentas

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha supeditado la aprobación de los Presupuestos para 2026 a crear un Fondo de Retorno Turístico dedicado exclusivamente a compensar los efectos del turismo en la ciudad.

En declaraciones a los medios este martes ha explicado que el nuevo fondo deberá financiarse con el incremento de la tasa turística a partir de 2026 hasta llegar a los 70 millones en 2029, además de los 80 que ya se recaudan actualmente con el impuesto.

Alamany ha sostenido que con esta medida, la ciudad conseguirá hacer "las paces" con los afectados por esta actividad económica, avanzando en una de las máximas de los republicanos, gobernar el turismo, apartado en el que también incluyen que Barcelona ejerza de embajadora de la cultura y los productos de Catalunya como capital.

Además del turismo, ha reclamado que se consoliden los proyectos ya acordados con el gobierno municipal, como la convocatoria de 100 agentes de policía, congelar las tarifas del transporte público o la ampliación del Bicing, así como reforzar las políticas de vivienda y rehabilitación y recuperar el uso social del catalán.

En el caso de la vivienda, ERC ha instado a formular una nueva política de impulso a la rehabilitación con 50 millones y regenerar los barrios del Besòs, y ha celebrado el aumento de la dotación a políticas de vivienda propuesto por el gobierno municipal, que también reclaman.

Por otro lado, en el caso del catalán, Alamany ha pedido que este sea el "mandato cero de la recuperación del uso social del catalán", incrementando el presupuesto dedicado al fomento de la lengua hasta los 7 millones y acelerando la segunda fase del 'hub del catalán' y ubicarlo en Glòries.

APOYO

Una vez presentadas sus líneas rojas, Alamany ha alertado al alcalde, Jaume Collboni, de que si quiere los apoyos de ERC para las cuentas del año que viene, acepte "absolutamente todas las propuestas" de los republicanos.

"Frente a un gobierno que va haciendo, que no tiene proyectos y que se mueve por inercia, nosotros ponemos los proyectos, las ideas y las supuestas que creemos mejor conectan con la gran mayoría de los barceloneses. Y ahora le toca al gobierno decidir", ha señalado.

Como avanzó el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, en rueda de prensa el viernes pasado, el gobierno municipal llevará tanto su propuesta de Presupuestos para 2026 como la de Ordenanzas Fiscales a aprobación inicial esta semana.

En esta sesión extraordinaria de la comisión de Economía, prevista para el jueves, el gobierno de Collboni necesitará más que el apoyo de ERC, pero tanto Junts como BComú han reprochado al alcalde su falta de concreción en las negociaciones.