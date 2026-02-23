ERC teme que desclasificar el 23F sea una cortina de humo ante la "falta de liderazgo" de Sánchez

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado que teme que el anuncio del Gobierno para desclasificar informes del 23F sea "una nueva cortina de humo que (Pedro) Sánchez emplea ante su falta de liderazgo y gestión ante el Gobierno".

"Cada vez que surge una crisis en el Gobierno del Estado estamos acostumbrados a que Sánchez se saque de la chistera un tema nuevo polémico como es este caso", ha señalado en rueda de prensa este lunes.

La portavoz republicana también ha criticado que el Gobierno haya tardado 45 años en desclasificar estos informes: "Es un síntoma de la calidad democrática que existe en el Estado español".