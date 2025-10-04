ERC urge a Ordeig a explicar en el Parlament la "falta de previsión" ante el caso de DNC

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig y Molist, interviene durante un pleno. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

ERC pedirá este lunes en el Parlament la comparecencia urgente del conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, tras confirmarse el primer caso en España de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) de vacuno en el Alt Empordà (Girona), porque ve "falta de previsión del Govern, pese a las peticiones del sector en los últimos meses".

"Catalunya se encuentra ante una situación de extrema gravedad para el sector ganadero, con un alto riesgo sanitario, económico y social que exige la máxima transparencia", asegura este sábado ERC en un comunicado.

Exige al conseller que dé explicaciones y que informe de los protocolos de prevención y control, de las medidas de apoyo a los ganaderos afectados y de las medidas para evitar la expansión del brote.