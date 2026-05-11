ERC ve "clave" la orbital ferroviaria y la sociedad mixta de inversiones para los Presupuestos

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que la orbital ferroviaria y la creación de una sociedad mixta de inversiones del Estado en Catalunya son "elementos clave" para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

En rueda de prensa este lunes, ha asegurado que también están negociando "un traspaso de competencias", del que aún no puede dar detalles, y ha añadido que todos estos pactos deberán ser ratificados en una Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que deberán convocar ambos ejecutivos.

Estas tres carpetas forman parte de la negociación presupuestaria de ERC y el Govern del PSC, que se dieron de plazo hasta que acabe el actual periodo de sesiones, en julio, para sacar adelante unas cuentas, después de que el Ejecutivo de Salvador Illa retirase el proyecto que presentó al no contar con el apoyo de ERC, aunque sí con el de Comuns.

Albert ha defendido la línea orbital ferroviaria como una solución más eficiente y descentralizada, que significaría conectar Vilanova i la Geltrú y Mataró (Barcelona) sin pasar por Barcelona, sino por ciudades como Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell o Martorell, entre otras, aprovechando también las infraestructuras actuales.

INVERSIÓN "RELATIVAMENTE BAJA"

Ha detallado que la inversión para completar esta orbital ferroviaria sería "relativamente baja", que ha cifrado entre 4.000 y 5.000 millones de euros a lo largo del tiempo, con inversiones quirúrgicas para unir los tramos que ya están construidos.

También ha señalado que se trataría de una infraestructura del Estado, que formaría parte de Rodalies, aunque también ha indicado que hay ciudades que están conectadas ya a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), lo que también permitiría, "vía intercambiadores", conectar varios municipios.

En cuanto a la sociedad mixta de inversiones, el portavoz republicano ha señalado que "hay posibilidad de desencallar" este tema pese a que la proposición de ley de ERC para crear un Consorcio de Inversiones decayera hace dos semanas con el voto en contra de PP, Vox y Junts, ya que la creación de una sociedad por parte del Gobierno no necesitaría pasar por la Cámara baja.

EL CALENDARIO TRAS LAS ANDALUZAS

Albert ha asegurado que las conversaciones con los socialistas "van bien, avanzan", y ha añadido que a ERC no le condicionan las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, aunque sí ha reconocido que es un tema que ha sobrevolado las negociaciones durante mucho tiempo.

Preguntado por cómo será la secuencia temporal de la aprobación de las cuentas, Albert ha respondido que no puede especificarla, pero ha deseado que "llegue a buen puerto" y que las cuentas puedan aprobarse antes de finalizar el periodo de sesiones.

Sí que ha añadido que "no se contempla" un escenario en que el Govern vuelva a presentar un proyecto de Presupuestos sin haber acordado previamente con ERC.

En cuanto a la reunión Bilateral, Albert ha señalado que son los dos Ejecutivos quienes la convoquen "cuando crean conveniente", y ha añadido que él no pone en duda que los acuerdos salidos de este encuentro entre dos gobiernos, al ser preguntado por qué seguridad o garantía de cumplimiento tendrán de lo acordado con los socialistas.

"No entra en mi cabeza que dos Gobiernos que voluntariamente pactan entre ellos no cumplan. Y en este sentido, para nosotros en la Bilateral, hay acuerdos que pueden gustar más o menos, que se pueden quedar cortos o largos, pero no entendemos que no se puedan cumplir", ha afirmado.