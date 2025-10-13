ERC ve una "puerta abierta" en el apoyo en el DPG a su propuesta de 'Entendimiento de país'

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

Albert asegura que el DPG mostró "la debilidad de Illa"

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha celebrado como una buena noticia el apoyo a la propuesta de resolución de los republicanos para un 'Entendimiento de país' en el Debate de Política General (DPG) celebrado la semana pasada en el Parlament: "Es una puerta abierta para avanzar hacia la resolución del conflicto de una forma clara", ha destacado.

En rueda de prensa este lunes, ha señalado que los 107 votos que respaldaron su propuesta son "un hecho importante", y ha subrayado que esto quiere decir que hay un camino por recorrer en este aspecto.

Ha equiparado este 'Entendimiento de país' con la 'Convención nacional' que acordaron ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa: "En realidad la Convención nacional lo que venía a ser es el entendimiento de país para poder avanzar en esta línea", ha afirmado.

Albert ha defendido que esta votación en el Parlament hace evidente "que existe una amplísima mayoría en el país que comparte la existencia de un conflicto político", así como unas bases sobre desde dónde dar respuesta a ese conflicto.

"DEBILIDAD DE ILLA"

El portavoz republicano también ha señalado que el DPG mostró "la debilidad de Illa", y ha insistido en que se puede gestionar bien Catalunya y tener ambición nacional al mismo tiempo, textualmente.

"Si el señor Illa quiere seguir luchando y quiere levantar la voz ante el PSOE para conseguir una financiación justa para Catalunya, nos tendrá a su lado. Igual que hemos hecho en el ámbito de Rodalies", ha sostenido Albert.

Preguntado por los presupuestos, ha reiterado: "El señor Sánchez y el señor Illa lo tienen muy fácil para tener Presupuestos y para que su legislatura avance con cierta tranquilidad, básicamente es cumplir con Catalunya", ha afirmado en alusión a la financiación singular.