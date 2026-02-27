Ercros pierde 53,6 millones en 2025, casi cinco veces más que en 2024

Archivo - Fachada de la sede de Ercros, en Aranjuez, Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Ercros cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 53,6 millones de euros, casi cinco veces más que en 2024, informa este viernes en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía cerró el ejercicio con unos ingresos de 662,8 millones de euros, un 5,4% interanual menos, y el Ebitda se redujo un 78,8%, hasta 6,3 millones.

Ercros se encuentra en la fase final de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la portuguesa Bondalti, ya que el periodo de adhesión a la operación termina el próximo 13 de marzo.

Ha explicado que el sector químico europeo continúa estando afectado por una "demanda persistentemente débil, unos costes energéticos elevados y una intensa competencia procedente de países extracomunitarios".

Asimismo, ha dicho que el aumento de los aranceles de Estados Unidos "ha aumentado la presencia de producto asiático en Europa, dificultando aún más la recuperación de la actividad económica europea", por lo que ha previsto que el exceso de oferta mantendrá la presión en volúmenes, precios y márgenes.

Además, ha lamentado que "aún no se perciben los beneficios" del Plan de acción para la industria química europea diseñado por la Comisión Europea (CE).

En este sentido, ha añadido que el consenso de las publicaciones especializadas prevé el inicio de la recuperación de la demanda de la industria química europea a lo largo de la segunda mitad de 2026.

DEUDA

La empresa ha destacado que, a pesar del incremento de las pérdidas en 2025, redujo su deuda financiera neta en 8,6 millones en 2025, hasta 125 millones, y mantuvo "una sólida situación financiera", con 99 millones de euros de liquidez.

El flujo de caja libre fue de 20 millones de euros, casi el triple que en el año anterior.

NEGOCIOS

Las ventas de la división de derivados del cloro se redujeron un 4,9%, debido a la caída del precio medio de venta de un 4,5%, a la que se sumó la caída del volumen comercializado del 0,3%.

En la división de química intermedia, las ventas cayeron un 9,6% en 2025 a causa de la reducción del volumen comercializado en un 9,7%, y a que el precio medio de los productos de la división se mantuvo similar.

La división de farmacia experimentó una disminución de sus ventas del 3,6%, debido a una disminución del volumen de productos vendidos (7,7%), a pesar del incremento de los precios de venta del 4,5%.