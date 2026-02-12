Eros Ramazzotti ofrecerá otro concierto en Barcelona en 2027 tras agotar entradas para este mayo

Cartel de los conciertos de Eros Ramazzotti en Barcelona - THE PROJECT
BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El cantante italiano Eros Ramazzotti ha anunciado que actuará el 27 de abril de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, tras agotar las entradas de la fecha prevista para el 2 de mayo de este año dentro de la gira 'Una Storia Importante World Tour'.
Según ha informado este jueves la promotora The Project en un comunicado, el anuncio de este nuevo concierto se produce "ante la gran demanda", y las entradas para esta segunda fecha se pondrán a la venta este viernes.
La gira, que se inicia este fin de semana en París, combinará sus clásicos con nuevas sorpresas y contará con una banda formada por Luca Scarpa, Christian Rigano, Brian Frasier Moore, Paolo Costa, Giorgio Secco, Antonio Cirigliano, Ramon Montagner, Marco Scipione, Alessandro Lopane, Monica Hill, Zoe Ranno y Sara Deop.