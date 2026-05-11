El escritor Alan Parks inicia nueva trilogía en el "Glasgow clandestino" de la Segunda Guerra Mundial

El escritor Alan Parks - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor escocés Alan Parks ha iniciado una nueva trilogía en la que aparca al detective Harry McCoy con 'Cielo rojo sobre Glasgow' (Tusquets), una serie protagonizada por el expolicía Joseph Gunner ambientada en el "Glasgow clandestino" en plena Segunda Guerra Mundial.

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que, tanto el Glasgow de 1941 en el que se ambienta esta nueva novela como el de los años 70 en el que lo hace la serie de Harry McCoy, son dos periodos con un gran flujo de población en la ciudad escocesa y en los que era "un lugar peligroso y donde se podía ganar fortunas".

"En la Segunda Guerra Mundial, Glasgow era conocida como lugar donde podías desaparecer", ha asegurado Parks, quien ha afirmado que esa visión de la ciudad clandestina era opuesta a la visión más conocida.

En ese Glasgow, Gunner vuelve a la ciudad tras ser herido en Francia en la guerra y su antiguo jefe lo convence para investigar el hallazgo del cadáver de un alemán mutilado en medio de los escombros de un bombardeo, todo ello en un momento histórico que coincide con el misterioso aterrizaje en la zona de Rudolf Hess, lugarteniente de Adolf Hitler.

Parks ha asegurado que "incluso hoy la gente no sabe qué hizo allí" Hess, que aterrizó cerca de Glasgow y el escritor no desaprovechó la oportunidad de incluirlo en la historia, en una novela que también dibuja el inicio de los servicios secretos británicos, que actuaron de forma clandestina en Glasgow.

ADICCIONES POST GUERRA

La novela se ambienta en un momento que la policía de Glasgow tuvo que prescindir de todo su escalafón medio por la guerra, por lo que solo quedaron los jubilados y jóvenes que actuaban con auxiliares, y que en ella también ha querido reflejar la dependencia de la morfina de muchos de los heridos: "Cuando se piensa en adicción se piensa en Vietnam, pero ya pasó en la Segunda Guerra Mundial".

También a través del hermano del protagonista ha querido visibilizar a los objetores de conciencia que hubo en la Segunda Guerra Mundial, "no fueron solo en la I Guerra Mundial", y ha dicho que en esa época se los trataba como esclavos.

El autor escocés ha afirmado que le gusta escribir sobre personajes: "Me gusta hablar de personas; luego le pongo la profesión" ya sea policía o agente secreto, ha subrayado, en un escritor al que también le agrada reflejar las desigualdades sociales.

REGRESO DE MCCOY

Parks ha explicado que ya tiene terminado el segundo volumen de la trilogía, que se sitúa en Nueva York antes del ataque de Pearl Harbour en un momento que los servicios secretos controlan las operaciones marítimas y se intentaban granjear el apoyo estadounidense para la guerra, y que está finalizando el tercero, que se situará entre Argelia y la zona francesa de Marsella y Niza en 1942.

Ha dicho que tiene acabado el séptimo volumen de los casos de Harry McCoy, 'The July Graves', una serie para la que ha tenido ofertas para adaptar audiovisualmente pero que no se han concretado.