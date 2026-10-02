La escritora Maria Reva ante la guerra en Ucrania: El humor negro es "un mecanismo de defensa"

La escritora Maria Reva - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora canadiense de origen ucraniano Maria Reva acaba de publicar en España 'Últimos especímenes antes de la extinción', una novela en la que se combina la búsqueda de caracoles, el turismo matrimonial en Ucrania y el estallido de la guerra con Rusia: "Me di cuenta de la importancia del humor negro como mecanismo de defensa".

En un encuentro con periodistas en Barcelona, Reva, que emigró a Canadá con 7 años, ha explicado que durante la redacción del libro le llegaron muestras de este humor negro hechas por gente en los refugios e incluso desde el Ministerio de Defensa ucraniano se usaba un "tono irreverente" en sus comunicaciones.

En la novela, publicada en castellano por Feltrinelli y en catalán por Periscopi con el título 'L'últim rastre', resigue la historia de Yeva, una joven científica que recorre el país en una caravana destartalada convertida en laboratorio decidida a salvar caracoles en peligro de extinción, y que para financiar sus investigaciones trabaja en una agencia de tours románticos.

En la agencia conoce a Nastia y Sol, dos hermanas infiltradas en el negocio para denunciar la explotación y que urden el plan para secuestrar a un grupo de solteros, hasta que estalla la contienda bélica y la novela se convierte en un artefacto en el que se reflexiona si es legítimo escribir en tiempos de guerra.

Reva ha afirmado que el proyecto lo inició como una sátira para rebatir el tópico de las 'novias por catálogo' y los estereotipos de las mujeres eslavas, a lo que se sumó la conservación de especies de caracol (de las que algunas ha dicho que son reales y otras ficticias combinación de varias), pero que el estallido de la guerra lo cambió todo.

La escritora ha añadido que la guerra cambió la estructura de la novela (aparecen correos con editores o diálogos con fabricantes de yurtas) y se comenzó a preguntar cómo se puede hacer arte del dolor o cómo se adapta la ficción a una realidad cambiante, y ha subrayado que la novela y sus cambios de registros se lee con la cronología real temporal de su vida.

GUERRA "EN CUALQUIER LUGAR"

Ha admitido que seguir la guerra desde la distancia fue una "experiencia confusa" que alteró la vida familiar, y ha dicho que parecía que en Canadá la paz estaba garantizada hasta que el presidente de Estados Unidos Donald Trump habló de la frontera canadiense.

"La manera en que Trump habló de la frontera canadiense era muy similar a la forma en que (Vladimin) Putin hizo con la frontera con Ucrania antes de la invasión", ha recordado.

Ha asegurado que su familia no creía que la guerra se iba a prolongar durante tanto tiempo, pero que ahora puede imaginarla "en cualquier lugar, en Canadá también".

Reva ha dicho que el libro todavía no está traducido al ucraniano, aunque ya tiene una editorial que lo publicará, y ha admitido que escribir sobre la industria del turismo romántico era "un riesgo", pero que la distancia le permite afrontarlo con mayor perspectiva.