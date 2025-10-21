Escrivá señala que el impacto de los aranceles de Trump "está siendo limitado" para lo esperado

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante la segunda jornada del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press

Dice que Europa tiene fortalezas potentes, pero que debe "hacer cosas" para aprovecharlas

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha señalado que el impacto de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "está siendo limitado" para lo que se esperaba.

Lo ha dicho este martes en el foro 'World in Progress', en el que ha añadido que, en la actualidad, hay un entorno incierto que dificulta ver el impacto de las variables en la evolución de los precios y la actividad económica.

Ha explicado que los aranceles pueden haber provocado un incremento de precios por las pérdidas de eficiencia en los mercados internacionales, pero que si China vira sus productos hacia Europa, puede tener un impacto deflacionista: "Al final, hay movimientos en ambas direcciones y nuestros instrumentos no son capaces de discriminar".

Preguntado por la evolución del dólar, ha explicado que en situaciones de incertidumbre y volatilidad, la moneda estadounidense y los bonos del tesoro de Estados Unidos habían sido un activo refugio habitual, pero que al ser un 'shock' de incertidumbre precedente de este país, esta vez no ha ocurrido.

En este sentido, ha explicado que Europa tiene fortalezas potentes a medio plazo, pero que debe "hacer cosas" para aprovecharlas.

OPA

Preguntado por la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, Escrivá ha dicho que ha sido un proceso "demasiado largo".

"El marco que tenemos en España y en Europa incluso puede generar periodos muy dilatados y que las entidades estén muy concentradas en cuestiones que quizá en ausencia de esa situación podría haberse dirigido a las energías en otra dirección", ha añadido.

Por ello, ha pedido "repensar el marco" en el que se ha desarrollado la operación.

Por otro lado, ha asegurado que España "tiene un sistema bancario muy sólido, muy solvente y muy rentable" y que los bancos españoles pasan sin problemas las pruebas de esfuerzo a las que se someten.