Escrivá ve "muy improbable" que el BCE suba los tipos de interés en la próxima reunión de abril

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha tachado este viernes de "muy improbable" que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés del 2% en la próxima reunión del organismo en abril.

"Ponderando los elementos que están en la mesa en este momento, no creo que la forma en la que nosotros tomamos decisiones sea justamente así", ha señalado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha reafirmado que el objetivo de la inflación del 2% es un horizonte de medio plazo.

Preguntado por la compra de la Generalitat del 50% del edificio del Banco de España en Barcelona, ha explicado que este estaba "infrautilizado" y que se va a renovar integralmente y ha explicado que en el plan estratégico del Banco se ha decidido que la sede de Barcelona va a tener un peso particularmente grande.