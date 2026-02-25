La escuela concertada catalana pide una financiación suficiente para "garantizar la gratuidad"

Meritxell Ruiz (Fecc), Enrique Gallego (Feusoc) y Santi Giménez (CCAPAC) en rueda de prensa este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 (EUROPA PRESS)

Familias, sindicatos y patronales de la escuela de iniciativa social --concertada-- de Catalunya han reclamado que la Proposición de ley de garantías de la financiación del sistema educativo catalán con un mínimo del 6% del PIB para la educación, que se encuentra en el Parlament, incluya también la necesidad de una financiación suficiente del sector concertado para "garantizar la gratuidad".

En rueda de prensa este miércoles, la secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (Fecc), Meritxell Ruiz, ha señalado que ha incrementado la diversidad en las aulas de la concertada pero que está "sin los recursos suficientes", y ha anunciado que los representantes de las entidades presentarán enmiendas a la proposición con las necesidades de la concertada.

Ha señalado que entre 2020 y 2024, el presupuesto de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha crecido en 2.139 millones de euros y que, de estos, el 89% ha ido para la escuela pública y un 12% a la concertada.

Además, Ruiz ha explicado que "harían falta 400 millones de euros para hacer gratuito el sistema" y ha destacado que el departamento dispone de casi 7.500 millones de euros de presupuesto y que, en los últimos años, el incremento ha sido de 1.775 millones, pero solo un 10% de ese incremento se destina a la concertada.

Para presentar las enmiendas en el Parlament harán una recogida de firmas en un plazo de 15 días (hasta el 19 de marzo), y tras ello las presentarán en el Parlament a los grupos así como también al Síndic de Greuges de Catalunya, ya que consideran que no se ha cumplido el punto sobre la "financiación adecuada de las escuelas de iniciativa social" del Pacte contra la Segregació.

Entre sus demandas, reclaman una financiación suficiente para garantizar la gratuidad de la escuela concertada para las familias; un incremento de la plantilla "para equipararla a la del sector público", y la homologación retributiva y de condiciones de trabajo de todo el personal de la concertada.

RENOVACIÓN DE CONCIERTOS

Sobre la renovación de conciertos, ha señalado: "No estamos pidiendo que se nos dé el concierto si no hay alumnos, si no que se nos dé la posibilidad de que, en el caso de matrícula viva, poder escolarizar a estos alumnos y no saturar las aulas".

Preguntados por si se plantean ir a los tribunales por la renovación de conciertos, Ruiz ha dicho que no descartarán ninguna acción pero que lo primero será hablar con el departamento; y señala que se necesita un presupuesto "que avance en la reducción de esta infrafinanciación", y que debe haber una partida para incrementar los conciertos, las plantillas y las mochilas económicas.

PROFESORADO

El secretario general de la Federación de Educación de Usoc, Enrique Gallego, ha señalado que hay que disponer de una plantilla proporcional en número a la del sector público: "Hace más de 30 años que continuamos teniendo la misma plantilla para afrontar una realidad mucho más diversa y con mucho más alumnado vulnerable.

En este sentido, ha afirmado que haría falta un incremento de 3.300 docentes para equiparar la plantilla de la concertada con la del sector público, y marca como objetivos la necesidad de "garantizar la gratuidad de las familias, reforzar las plantillas y avanzar en la homologación retributiva y las condiciones de trabajo del colectivo docente"; y sobre eventuales acciones, ha dicho que ahora están en fase de diálogo pero no descartan movilizaciones si no se incluyen estas demandas de la concertada.

FAMILIAS

El presidente de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC), Santi Giménez, ha lamentado la infrafinanciación que, a su juicio, hay en todo el sistema educativo pero que considera que recae de forma más severa sobre las escuelas concertadas: "Las familias pagamos los impuestos que deberían garantizar un sistema gratuito, pero no es así y tenemos que pagar un 30% en forma de copago".

Ha puesto como ejemplo el sistema sanitario catalán, donde los centros públicos y concertados operan con un modelo financiado íntegramente por la administración y critica: "¿Se imaginan ir al Hospital Universitari de Mataró o al Hospital Sant Joan de Déu y que les pidan el 30% del coste del servicio?. Pues esto es lo que nos pasa cada mes a las familias que escolarizamos a nuestros hijos en una escuela concertada".