Espadaler agradece a la asociación Egueiro de Valls (Tarragona) su compromiso con la reinserción

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitado este lunes la sede de la asociación Egueiro de Valls (Tarragona) por su 40 aniversario, y ha felicitado su compromiso con la reinserción al trabajar en ámbitos como las medidas penales alternativas y el cuidado de menores, informa el Govern en un comunicado.

"Tenemos muy claro cuál es vuestra alma de servicio a las personas, de dignificación, y tenéis muy claro que es imprescindible dar la mano a personas en momentos de vulnerabilidad para decirles que hay una salida", ha indicado el conseller.

Esta entidad fue premiada con la Creu de Sant jordi en 2025 y colabora desde hace más de 20 años con la Conselleria, y cuenta con una Comunidad Terapéutica que funciona como un recurso residencial especializado para personas con problemas de adicciones que cumplen condena mediante tratamientos y programas de reinserción.