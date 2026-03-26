Espadaler celebra las obras del Fòrum de la Justícia de Tarragona tras "una carrera de obstáculos"

Joan Perarnau, Ramon Espadaler y Rubén Viñuales, en el inicio de obras del Fòrum de la Justícia de Tarragona este jueves - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitado los terrenos que albergarán el Fòrum de la Justícia de Tarragona este jueves coincidiendo con el inicio de la primera fase de las obras: "Aquello que en algún momento ha sido una carrera de obstáculos, pero que acaba siendo una carrera de relevos de la que acometemos el tramo final".

Espadaler ha considerado que este es el inicio de la "cuenta atrás" para un proyecto que doblará la capacidad del espacio judicial de Tarragona y unificará las ocho sedes diseminadas actualmente en distintas oficinas de la ciudad, además de sumar los servicios territoriales de la Conselleria.

Para el conseller, el nuevo equipamiento judicial, con un presupuesto de 94 millones de euros, 40.000 metros cuadrados de superficie, siete plantas y previsión de estar operativo en 2029, garantizará una justicia ---en sus términos--- más ágil, cercana, transparente y amable.

Además, ha añadido que el diseño del edificio responde por un lado al momento de "reforma" de la administración de la justicia, y por el otro, a las necesidades de las personas usuarias, especialmente de las víctimas, ha dicho.

En este sentido, ha especificado que el nuevo edificio prevé recursos como circuitos independientes para que la víctima y el agresor no coincidan, o recursos específicos para los distintos profesionales que participan en los procedimientos judiciales.

El presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, ha recordado la demora de 30 años del Fòrum, pero ha asegurado que garantizará el servicio durante las próximas décadas: "Era la voluntad que todos teníamos de que no se nos quedase pequeño ni disfuncional en 10 años".

El proyecto arquitectónico prevé dejar sin uso la mayor parte de la cuarta planta, lo cual asegura "reservas de crecimiento" hasta el 2040, según los arquitectos responsables del proyecto, Fermín Vázquez y Josep Maria Julià.

También el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, se ha referido a los más de 20 años de trabajo para que "Tarragona tuviera una sede digna, una sede eficiente, una sede a la altura" del sistema judicial, y ha recordado a corte de anécdota que se han simbolizado tres primeras piedras para este equipamiento en distintas etapas de la historia reciente de la ciudad.

ESPACIO UNIFICADO PARA LA JUSTICIA

El Fòrum de la Justícia reunirá órganos judiciales como los juzgados de primera instancia de Tarragona, la Audiencia Provincial, la Fiscalía, el Registro Civil, los servicios territoriales de la Conselleria, el Archivo Provincial, el Institut de Medicina Legal y la Biblioteca de la Audiencia, además de oficinas para abogados, procuradores y graduados sociales.

El diseño del edificio también prevé un doble circuito de circulación que separa los accesos públicos para la ciudadanía de los accesos reservados a los funcionarios: estos superarán los 700 efectivos.

CALENDARIO DE OBRAS

La primera fase de las obras contará con un presupuesto de 20,5 millones de euros y se alargará durante 15 meses, y antes de que esta finalice, empezará la segunda fase, con 70 millones y se tiene que adjudicar antes de finalizar el año.

Sobre la estética del edificio, los arquitectos han detallado el "esfuerzo enorme de representar un clasicismo, sin renunciar a la contemporaneidad estricta, que recuerda a las mejores arquitecturas vinculadas a Tarragona".