Espadaler y Collboni inician la cuenta atrás de la nueva Audiencia de Barcelona para 2031

Espadaler, Collboni, Caso y Recio en rueda de prensa este martes para iniciar la cuenta atrás de las obras de la nueva Audiencia de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han escenificado la cuenta atrás de las obras de la nueva Audiencia de Barcelona en el paseo Lluís Companys que comenzarán en 2028, una vez finalizadas las excavaciones arqueológicas que están en curso, y después faltarán otros 3 años de obras del edificio.

Así lo han dicho en rueda de prensa este martes desde el solar del paseo Lluís Companys junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, y el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, después de que en enero de 2025 se retrasaran los trabajos tras aparecer un yacimiento arqueológico.

Espadaler ha subrayado que solaparán ambos proyectos para que las obras del edificio empiecen lo más rápido posible, a la vez que ha enmarcado el nuevo equipamiento en el objetivo de "descongestión judicial".

Ha recordado que ya tienen las nuevas plazas judiciales y que ahora ponen en marcha las infraestructuras, tras afirmar que la justicia "es un servicio público de primer orden y un servicio social" y que construyen un equipamiento de calidad que ligará con el entorno.

COLLBONI

Por su parte, Collboni ha recalcado que se trata de un día "feliz para la arqueología y la justicia" y que la construcción de la Audiencia fue una de las primeras peticiones que hicieron cuando accedieron al gobierno municipal.

Ha añadido que se trata de otro proyecto que llevaba "demasiados años encallado" y que por ello cedieron el solar al departamento de Justicia para acelerar su puesta en marcha.

"Del buen entendimiento nacen resultados concretos. Este proyecto tiene que ver con este buen entendimiento entre instituciones y en lo que había sido una petición reiterada de la Audiencia y que la ciudad necesitaba", ha expuesto.

Ha apuntado que los 3 años de obra y el horizonte 2031 para que el edificio esté listo es para ser "prudentes" porque los plazos pueden cambiar en función de lo que se vaya encontrando la excavación arqueológica.

CASO Y RECIO

Caso ha remarcado la voluntad política para el proyecto y ha incidido en que un edificio judicial "no es solo la casa de los jueces, sino que es la casa de la justicia y donde los ciudadanos irán a resolver sus conflictos".

Mientras que Recio ha ironizado sobre que sus intervenciones son siempre reivindicando más recursos y ha recalado que el acto de este martes es para "celebrar y reconocer al actual equipo de la Conselleria y de la Alcaldía por el esfuerzo que han realizado para desencallar y superar las dificultades de 15 años para sacar adelante el proyecto".

"Tener las instalaciones es un servicio social y será una imagen mucho mejor para la ciudad de Barcelona", ha concluido.