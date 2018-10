Espadaler cree que la falta de geolocalización fue "clave" en la muerte de dos jóvenes en Campdevànol

Publicado 26/02/2015 11:33:09 CET

Reconoce que hay que mejorar en la cobertura telefónica y de datos en zonas rurales

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha indicado que la falta de cobertura y de geolocalización fue "clave" en la dificultad para localizar a los dos jóvenes cuyo coche quedó embarrancando en un charco de barro en una pista de Campdevànol (Girona) y que murieron al inhalar gases tóxicos del tubo de escape que estaba taponado en el barro.

En una comparecencia a petición propia en la Comisión de Interior, Espadaler ha descartado fallos en los protocolos y ha achacado estas muertes a una "desgraciada concatenacion de diversos factores", ya que los coches 4x4 de Mossos d'Esquadra y Bomberos no pudieron acceder por el fango y no lograron localizarlos a pie, ya que las indicaciones que dio el joven al 112 no fueron suficientemente precisas.

En su exposición, seguida por familiares de Alfons Picado y Mireia Pujols, Espadaler ha detallado todas las actuaciones de los cuerpos de emergencia para localizar a los jóvenes después de recibir una primera llamada de aviso de Picado la noche del 13 al 14 de enero, y ha mostrado la dificultad de dar con ellos porque los caminos estaban impracticables y porque no se les pudo geolocalizar.

El conseller ha admitido que hay margen de mejora para la cobertura telefónica y de datos en zonas rurales ya que hay un 25% de territorio principalmente en medio natural que no está bien cubierto.

"Con la información de que disponemos no estamos ante un mal uso de los protocolos ni protocolos erróneos. Pero siempre se puede mejorar", ha indicado.