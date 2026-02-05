Espadaler destaca ante el ICAB la "capacidad de diálogo" para implementar la ley de eficiencia

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, en el acto del ICAB por Sant Raimon de Penyafort - GOVERN

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha destacado la importancia de la "capacidad de diálogo" con los operadores jurídicos para la implementación de la ley de eficiencia, en el acto solemne de Sant Raimon de Penyafort organizado este jueves por el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), informa el Govern en un comunicado.

"Sin el diálogo sincero y la concertación con todas las partes, no habríamos podido transformar todo lo que ya hemos transformado", ha defendido el conseller.

Ha sostenido que la actual legislatura es una legislatura de "profundas transformaciones" en el ámbito judicial, y que su principal ejemplo es la ley de eficiencia, a la vez que ha destacado el papel preponderante que otorga a los medios alternativos de resolución de conflictos, antes de pleitear en el ámbito civil y mercantil.

Para Espadaler, se trata de un reto importante, y ha recordado que el Govern pretende impulsar una ley propia que regule e impulse los medios alternativos, y ha asegurado: "Lo haremos concertadamente, dialogando con todos los implicados, porque de lo que se trata es de que esta ley contribuya a realizar entre todos un mejor servicio público de justicia".

TURNO DE OFICIO Y CATALÁN

Se ha referido también al acuerdo con los representantes de la abogacía para aumentar la financiación de la justicia gratuita en el turno de oficio, que ha calificado como un "acto de justicia para los profesionales" y, sobre todo para los ciudadanos que no pueden pagarse una defensa.

Finalmente, sobre el uso del catalán en la administración de justicia, ha sostenido que hay recorrido de mejora y ha apelado a la complicidad de la abogacía.

"Hace años íbamos mejor. Y lo que quiero reivindicar es que alcanzar mejores cifras y un incremento del uso del catalán en la justicia es cosa de todos. Contamos con la complicidad de la abogacía para incrementar el número de procedimientos iniciados en catalán", ha expresado.