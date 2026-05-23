Espadaler destaca que los Presupuestos refuerzan la "apuesta" por las infraestructuras judiciales

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, en la gala de los Premis Procura 2026 - GOVERN

BARCELONA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha destacado que los Presupuestos presentados por el Govern refuerzan la "apuesta" de su departamento por las infraestructuras judiciales, la digitalización y los recursos humanos, con el objetivo de acompañar el despliegue de la ley de eficiencia del servicio público de justicia.

Así lo ha dicho durante su intervención en los Premis Procura 2026, organizados por el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona este viernes, donde ha remarcado que actualizar las cuentas "facilita el funcionamiento de la maquinaria administrativa" y permite consolidar las reformas en marcha, recoge el Govern en un comunicado este sábado.

El conseller ha defendido que el despliegue de la ley de eficiencia judicial solo es posible si "todos los actores trabajan conjuntamente" y ha reivindicado la coordinación entre administraciones como vía para avanzar hacia un servicio de justicia más cercano, eficiente e inteligible.

En su intervención ha calificado esta ley como una reforma imprescindible y de "no retorno", a la vez que ha reconocido que el nuevo modelo judicial comporta retos y ajustes constantes, pero ha dicho que se trata de una oportunidad única para modernizar el servicio público de justicia.

Además, ha destacado la actitud "constructiva, de diálogo honesto y de crítica constructiva" de los profesionales reconocidos por estos premios: la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando, y el secretario de Govern del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Joaquim Martínez.