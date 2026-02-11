Espadaler dice que se está elaborando una lista para distribuir las 91 nuevas unidades judiciales

El conseller de Justicia, Ramón Espadaler, interviene en la sesión de control al Govern. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha explicado este miércoles durante el pleno del Parlament que desde su Departamento, en diálogo con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se está elaborando una lista de la distribución territorial de las nuevas 91 unidades judiciales para Catalunya.

Esta lista debe enviarse al Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes antes del 26 de febrero tras la creación de 500 nuevas unidades en el estado en 2026, 91 de las cuales estarán en Catalunya.

"Fruto del diálogo que hace tiempo que mantenemos tanto con la sala de Gobierno del TSJC como con las Audiencias Provinciales y los tribunales de instancia de Catalunya, estamos trabajando una propuesta de ajustes en el Ministerio para hacer algunos matices o cambios en el borrador de decreto de nuevas unidades judiciales", ha dicho el conseller.

Espadaler ha recordado también que el incremento de 91 plazas judiciales supone que la planta judicial en Catalunya crezca desde los 870 jueces a 961, un crecimiento del 10,5%.

"Damos la bienvenida a estas nuevas unidades judiciales. Es un paso adelante en la buena dirección. No vamos a revertir las cosas de la noche a la mañana, pero este paso es un avance que no tiene regreso", ha añadido Espadaler.