Espadaler pone el foco en el derecho a usar el catalán en la justicia: "No es un capricho"

Imagen del acto - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática del Govern de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha puesto el foco en el derecho a usar el catalán en la justicia tanto en tribunales catalanes como españoles, y ha considerado que "no es un capricho", sino un derecho.

Lo ha dicho durante su intervención este sábado en el acto 'Dos anys de Govern: la Catalunya que ve' en Vic (Barcelona), en el marco del programa que llevan a cabo este sábado todos los consellers en diversos puntos de Catalunya con motivo de los dos primeros años de legislatura, informa el Govern en un comunicado.

El conseller ha destacado la "transformación profunda" impulsada por su departamento del Servei Públic de Justícia, con más especialización, nuevos recursos humanos e inversión en digitalización.

El plan de choque contra la multireincidencia en Barcelona ha permitido reducir los plazos de los juicios inmediatos por delitos leves de 8,8 meses a aproximadamente 1 mes, y los juicios rápidos han pasado de una media de 18 meses a 12,5 meses.

Además, la consellería prevé invertir 46,3 millones de euros en el nuevo Centre Penitenciari Obert de Barcelona y 163,4 millones en el nuevo Centre Penitenciari de Dones.