Espadaler pone en valor el compromiso social de la Fundació CECAS en su 35 aniversario

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en su intervención - GOVERN

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha presidido este jueves la celebración del 35 aniversario de la Fundació Centre Català de Solidaritat (CECAS), que colabora con el Departamento en la atención de personas con adicciones en régimen abierto penitenciario, y sobre la que ha destacado su compromiso con la sociedad.

"Yo creo que ustedes lo que hacen es aterrizar la doctrina social de la Iglesia en la realidad", ha afirmado el conseller, que ha añadido que siempre ponen a las personas en el centro, para preservar la igualdad, tanto si están atrapadas en una adicción o son personas sin hogar, informa el Govern en un comunicado este jueves.

Por otro lado, ha asegurado que "nadie nace enseñado y que de las experiencias se aprende mucho", y ha recordado que las adicciones son un reto mayúsculo, especialmente en el ámbito penitenciario, donde esto queda exponenciado porque se da un componente de solitud.