Espadaler propone una nueva unidad de violencia machista para Santa Coloma y Badalona (Barcelona)

Espadaler durante su visita - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha propuesto este lunes una nueva unidad judicial que asuma en exclusiva todos los casos de violencia machista de los partidos judiciales de Santa Coloma de Gramenet y Badalona (Barcelona).

La propuesta, ya trasladada al Gobierno central y al Consejo General del Poder Judicial, plantea seguir un modelo de comarcalización para "reforzar la especialización judicial y la protección de las víctimas", informa la Conselleria en un comunicado.

Espadaler, que ha visitado este martes el Tribunal de Instancia de Santa Coloma junto a la alcaldesa Mireia González, ha asegurado que la mejor forma de proteger a estas víctimas es "garantizar que sean atendidas por profesionales especializados".

Ahora los casos de violencia sobre la mujer en Santa Coloma son asumidos por jueces que compatibilizan esta materia con otros procedimientos civiles y penales, pero el cambio permitiría que lo hiciesen profesionales "especializados exclusivamente".

El conseller ha conocido, durante su visita, la nueva sala de víctimas habilitada en la sede judicial, cuyo objetivo es combinar especialización y proximidad: "Queremos que las víctimas sean atendidas por profesionales especializados, pero también que puedan hacerlo en un entorno próximo, adecuado y respetuoso".