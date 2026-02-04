Espadaler reivindica la importancia de la formación jurídica en la inauguración del curso del Cejfe

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, este miércoles en el acto de inauguración del curso del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha afirmado este miércoles en el acto de inauguración del curso del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) que la formación que proporciona la organización es "un eje central en todas las políticas del departamento".

Espadaler ha destacado que el Cejfe funciona como "un punto de encuentro privilegiado" entre la academia, la judicatura, la fiscalía, el ámbito penitenciario y todos los operadores jurídicos, y que tiene un papel clave en la formación del personal del departamento y de todos los agentes con los que interactúa.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la reciente aprobación parlamentaria de la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones: "Es tan importante reconocerles la condición de agentes de la autoridad como proveerlos de la formación adecuada" para el adecuado desarrollo de su trabajo.

Ha recordado que esta es una legislatura de reformas profundas, algunas que han venido dadas, como la Ley de Eficiencia Judicial, y otras que parten del departamento, como el nuevo Plan Integral Penitenciario, que prevé una nueva unidad de Formación Práctica Penitenciaria, y que es necesario el acompañamiento y formación del Cejfe para afrontar "con solvencia los retos que suponen" estos cambios.

Al acto también han asistido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso; el Fiscal Superior de Justicia de Catalunya, Francisco Bañeres, y la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando, entre otros.