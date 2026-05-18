Espadaler reivindica el papel de los procuradores en la festividad de Sant Iu

El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la presidenta del TSJC Mercè Caso - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha participado este lunes en el acto institucional de Sant Iu, patrón de los procuradores, y ha puesto en valor la función que realizan estos profesionales como representantes procesales de la ciudadanía y garantes del buen desarrollo de los procedimientos judiciales, ha informado el departamento en un comunicado.

Espadaler ha afirmado que su función es clave para que el derecho a la tutela judicial sea real y efectiva, no sólo formal: "Hacéis esta interfaz entre la judicatura, la administración y la ciudadanía, y eso os permite apreciar mejor cuáles son las necesidades y los retos que hay que afrontar".

En el acto se han entregado las medallas del Col·legi de Procuradors de Barcelona y diplomas del Consejo General de Procuradores de España a los colegiados que han cumplido 25 años de colegiación, así como diplomas a los nuevos colegiados que han jurado el cargo.

A este evento han asistido el decano del Col·legi de Procuradors, Javier Segura; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Mercè Caso; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres y el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio, entre otros.

LEY DE EFICIENCIA

El conseller ha aprovechado para hacer balance del primer año del despliegue de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial y ha dicho que, pese a los retos pendientes, especialmente en los partidos judiciales más grandes, el balance inicial es "razonablemente positivo".

"Hacía falta la reforma, y ahora es momento de desplegarla y consolidarla", ha defendido Espadaler, que ha agradecido la colaboración del TSJC, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la Fiscalía y de los diferentes operadores jurídicos: los procuradores, abogados y graduados sociales.