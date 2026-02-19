Espadaler valora "muy positivamente" el despliegue progresivo de la Ley de Eficiencia en Barcelona

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia en el Parlament - PARLAMENT

El consellera de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha hecho una valoración "muy positiva" del acuerdo para desplegar progresivamente la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial en Barcelona, partido judicial que concentra el 35% de la actividad judicial de Catalunya.

Lo ha manifestado este jueves en la Comisión de Justicia en el Parlament, donde ha explicado que la tercera fase del despliegue suponía un "gran reto", pues los 14 partidos judiciales en los que la ley entró en vigor el 31 de diciembre de 2025 engloban el 71,8% de la actividad judicial de la comunidad autónoma.

Por este motivo, se acordó en la conferencia sectorial una implementación progresiva, especialmente en el partido judicial de Barcelona, con fecha límite el 31 de marzo de 2026, una medida que fue propuesta por la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, la magistrada Cristina Ferrando.

En el caso de Barcelona el nuevo modelo ya se ha implementado en las secciones de mercantil, familia, infancia y adolescencia, así como en la contencioso-administrativa y, en estos momentos, se está trabajando en el ámbito civil y social.

En lo que respecta al orden penal, están en funcionamiento las diferentes áreas de instrucción, penal y vigilancia penitenciaria, menores, violencia sobre la mujer, y la sección de violencia sobre la infancia y adolescencia, ésta última de nueva creación por la ley de Eficiencia Judicial.

Espadaler ha defendido que esta ley supone una transformación ambiciosa y profunda del sistema judicial, que responde a la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el servicio público de justicia y, si bien ha reconocido que "hay un déficit preocupante" en el uso del catalán, ha asegurado que se están haciendo esfuerzos para evitar la rotación excesiva del personal.

