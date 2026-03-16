Espadaler visita la Fundació Taller de Músics y destaca su labor en la reinserción

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, durante su visita a la Fundació Taller de Músics - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitado este lunes la sede de la Fundació Taller de Músics en el barrio del Raval de Barcelona y ha destacado el valor del proyecto Taller Obert, una iniciativa que favorece la reinserción de personas que han salido recientemente de prisión mediante la música y que la fundación impulsa en colaboración con el departamento, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Se trata de un proyecto que ofrece un programa semanal gratuito de formación musical para adultos en riesgo de exclusión que estén en proceso de emancipación de una entidad, centro penitenciario o servicios de asistencia social para favorecer su integración.

Durante la visita Espadaler ha visitado las diferentes instalaciones de la fundación, en las que se realizan programas de formación musical, ensayos, creación y producción artística y donde se ha reunido con el equipo directivo para conocer los proyectos actuales y las líneas estratégicas de futuro.