España acuerda con la OMS que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

España ha aceptado, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

"El puerto en el concreto aún no ha sido definido", señalan fuentes del Sanidad. El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por OMS y el ECDC.

(Habrá ampliación)