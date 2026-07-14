España mantiene su diferencial de crecimiento frente a la Eurozona, según Esade

Archivo - Fachada de la Universidad ESADE - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La economía española mantiene su diferencial de crecimiento frente a la media de la Eurozona, con una previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,2% o el 2,3% en 2026, frente al 1,1% de la Eurozona, según el Informe Económico y Financiero de Esade, realizado con el apoyo de Banco Sabadell.

En un comunicado este martes, la escuela de negocios ha explicado que el escenario central contempla que esta previsión podría revisarse ligeramente al alza de aquí a final de año.

El documento plantea que la economía española entra en una nueva fase del ciclo, en la que debe "consolidar" el avance económico de los últimos años mediante una mayor capacidad productiva.

En todo caso, apunta que "la resiliencia demostrada por España reduce su vulnerabilidad" ante shocks externos, pero no sustituye la necesidad de elevar el crecimiento potencial mediante inversión, productividad y capacidad de oferta.

Sobre la economía internacional, el informe destaca la capacidad "superior a la esperada" que ha tenido, por el dinamismo en la inversión tecnológica, la reorganización de las cadenas globales de suministro y la resiliencia de Estados Unidos y Asia.