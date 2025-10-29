España es el noveno país del mundo que tiene más artistas musicales con 89.500, según Chartmetric

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente y CEO de la plataforma de análisis de datos musicales Chartmetric, Andreas Katsambas, ha afirmado que España es el noveno país del mundo que tiene más artistas musicales, con 89.500, según datos recogidos hasta el 17 de octubre.

Su ponencia ha abierto la primera jornada del Congreso de Investigación Internacional de Investigación en Industrias Creativas organizado por UIC Barcelona en el BIME Bilbao, informa la universidad este miércoles en un comunicado.

En su conferencia 'El impacto musical de España y su influencia global', ha presentado datos recogidos los últimos años en plataformas como Spotify, Youtube, Apple Music y las redes sociales Instagram y Tik Tok.

Ha dicho que el 2,76% son grupos o bandas musicales y el resto es desconocido; el 66,41% de artistas se identifican con el pronombre 'él' y el 14,96% con 'ella'; y el Spanish Hip-Hop, que incluye el reguetón, es el género que domina la industria española con 6.700 artistas, seguido por el Punk Español, el Flamenco y el Latin Indie.

El artista internacional más escuchado en España en la suma de plataformas analizadas es el cantautor colombiano Beéle, seguido por Bad Bunny y Karol G.; y de EE.UU sólo está en el Top 10 Taylor Swift, en cuarta posición, con su disco 'The Life of a Showgirl'.

El rapero de Granada Yung Beef es el artista español en mayor crecimiento (en el último mes ha pasado de 5,9 millones de oyentes mensuales a 9,1) y el cantante de reguetón canario Lucho RK también ha doblado sus oyentes en un mes, de 2,2 a 4,4 millones.

Según Chartmetric, España exporta más música que importa: por cada oyente español que escucha música internacional hay 1,1 extranjero que escucha música española, y los tres españoles más escuchados internacionalmente son Enrique Iglesias, Rosalía y Rels B.

CONGRESO INTERNACIONAL

Antes de la ponencia, ha abierto oficialmente el congreso el viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco, Andoni Iturbe, que ha destacado que la ría de Bilbao se ha convertido en generador de cultura: "Se ha transformado de zona industrial a un acelerador cultural. La cultura debe estar en el centro, no en un cajón".

El decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona de 2023 a 2025, Pedro Sigaud Sellos, ha destacado que este congreso es el resultado inicial de una reflexión de la universidad sobre dar a la cultura toda su importancia: "La academia aporta rigor a una cuestión tan indomable como la creatividad".

El encuentro internacional de la industria musical BIME se celebra desde 2013 en Bilbao y desde 2022 en Bogotá, para fomentar el flujo artístico y profesional del sector entre América Latina y Europa.