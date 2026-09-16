Español llega al juicio contra 4 policías: "Tenemos todas las pruebas que nos dan la razón"

El manifestante que perdió la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma el 1-O, Roger Español, frente a la Audiencia de Barcelona, donde este miércoles está previsto que comience el juicio contra cuatro policías nacionales - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El manifestante que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, Roger Español, ha asegurado antes del juicio contra el escopetero y tres mandos de la Policía Nacional que no entendería otro veredicto que no fuese el de culpabilidad: "Tenemos todas las pruebas que nos dan la razón".

En una atención a los medios antes del inicio del juicio, que está previsto que comience este miércoles en la Sección 2 de la Audiencia de Barcelona, Español ha explicado que el camino hasta aquí "no ha sido nada fácil".

Acompañado de su abogado, Benet Salellas, ha añadido que espera que la sentencia sirva para la gente que no tuvo ni "reconocimiento, ni justicia ni reparación" por los hechos ocurridos el 1-O, así como un como paso adelante en la prohibición de las pelotas de goma.

También ha recordado que este es el único caso de violencia policial relacionado con el 1-O que llega a juicio, 9 años después de los hechos, y que espera que sirva para impulsar otros procesos, así como "para acabar de una vez por todas con la impunidad policial que siempre persigue estos actos contra el movimiento independentista".

Los acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación, a petición de Òmnium Cultural y de Irídia, que ejercen la acusación popular junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 años de prisión e inhabilitación, según los escritos consultados por Europa Press.