El espectáculo 'Elles' abre el IX festival Dansa Metropolitana este viernes

Cartel del festival - ICUB

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Elles' inaugurará este viernes el IX festival Dansa Metropolitana, que ofrece 370 actividades en espacios culturales y públicos de 12 municipios de Barcelona para reivindicar la "libertad de los cuerpos para habitar y transformar el espacio público".

La pieza, que pone el foco en la forma en "cómo las mujeres viven, perciben y desafían" los estereotipos asociados a la vejez, se podrá ver a las 20 horas en La Farga Centre d'Activitats de L'Hospitalet de Llobregat, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

'Elles' es una propuesta dirigida por Hansel Cereza con la colaboración de Barbarana Pons concebida "especialmente" para la ocasión y cuenta con la participación de 70 voluntarios de asociaciones como el Grup de Dones de Collblanc-Torrassa, y busca visibilizar el impacto del edadismo sobre cuerpos femeninos.