Esperanza Aguirre defiende que el PP pacte con Vox y ve "muy difícil" acuerdos con Junts

Archivo - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, a su llegada al Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido que el PP pacte con Vox, pero considera que es "muy difícil" que los populares lleguen a acuerdos con Junts mientras los de Carles Puigdemont sean independentistas.

Lo ha dicho en una entrevista este lunes en Ràdio 4 y La 2 Cat recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que le da más miedo el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha criticado que Puigdemont está "mandando en España con menos del 1% de los votos de los españoles".

Ha señalado que está en desacuerdo con Vox en algunas cosas, pero que "en las más importantes" está alineada con los de Abascal, tras lo que ha citado la unidad de España, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad.

"Habrá que pactar con ellos, y habrá que pactar dentro de nuestro programa, y dentro de lo que no sean nuestras líneas rojas", y ha añadido que está totalmente de acuerdo con el expresidente socialista Felipe González cuando dice que pactaría antes con Vox que con EH Bildu.

Ha abogado por que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez: "Él tendrá mejor criterio que yo porque yo no estoy en el día a día, y yo personalmente creo que sí, que la moción de censura está para eso, está para censurar al Gobierno".