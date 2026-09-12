Esplugues, Santa Coloma y Sabadell (Barcelona) tendrán las primeras OAC metropolitanas de Catalunya

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, comparece en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, a 16 de septiembre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Sabadell, todas en la provincia de Barcelona, tendrán las primeras oficinas de atención ciudadana (OAC) de carácter metropolitano de Catalunya.

El objetivo es ampliar la cobertura territorial de la red de oficinas a la región metropolitana de Barcelona, donde se concentra una "parte imporante" de la población catalana, dando servicio a cerca de 400.000 personas, informa la Generalitat en un comunicado de este sábado.

En declaraciones a la prensa, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha explicado que las nuevas instalaciones estarán abiertas entre 2027 y 2028.

"Nuestro objetivo es hacer la vida más fácil a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya y a las empresas, y acercar la administración de la Generalitat al conjunto del territorio", ha añadido.

La nueva OAC de Sabadell estará situada en la calle de Gràcia y tendrá 415 metros cuadrados y 12 profesionales; la de Santa Coloma, 170 metros cuadrados y 7 profesionales, y la de Esplugues, en el edificio del Molí, con 240 metros cuadrados y 7 profesionales.

En paralelo, la Generalitat ha puesto ya en marcha nuevas OAC en el distrito de l'Eixample de Barcelona, de forma provisional, y en la Seu d'Urgell (Lleida).

A lo largo de la legislatura, están previstas nuevas oficinas en Vilafranca del Penedès (Barcelona), Puigcerdà (Girona) y en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona; de forma provisional, se abrirán OAC en Tremp (Lleida) y en Lleida ciudad, hasta consolidar su ubicación definitiva en la próxima legislatura.