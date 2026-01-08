Estabanell invertirá 5,4 millones en la digitalización de su red de distribución eléctrica

Una subestación eléctrica de Estabanell. - ESTABANELL

Anell, la filial distribuidora de Estabanell, prevé invertir este año 5,4 millones de euros, un 5% más que en 2025, a la digitalización de su red de distribución eléctrica y a aumentar su capacidad, informa en un comunicado este jueves.

La empresa destinará 1,95 millones a la digitalización y automatización de la red, partida que alcanzará el 36% del total, frente al 25% que significó en 2025.

Las actuaciones incluyen la instalación de nuevos sistemas de supervisión y control en baja tensión de los centros de transformación, monitorización y gestión remota, además de soluciones de telecomunicación y analítica de datos.

El resto de inversión se destinará a aumentar, reforzar y actualizar la capacidad de la red de la empresa, lo que permitirá elevar los niveles de tensión de las líneas de media tensión --de 5 kV a 20 kV-- y de baja tensión --de 230 V a 400 V--.

El director de Anell, Lluís Sabata, ha señalado que la empresa se centra en anticiparse para implementar las soluciones necesarias para que la red "pueda dar respuestas" a las necesidades de los usuarios.