Estabilizado el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida) que afecta a unas 33 hectáreas

Imagen del incendio en Cervià de les Garrigues - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida) ha quedado estabilizado sobre las 19 de este domingo y afecta a unas 33 hectáreas según datos provisionales de los Agents Rurals.

Los Bombers de la Generalitat trabajan a esa hora con 37 dotaciones, 8 de ellas aéreas, informan vía X.

Durante la tarde se ha evacuado a 8 vecinos de sus casas por precaución y después se ha ordenado el confinamiento de los vecinos de la zona de la Partida de la Devesa, y se han cortado dos carreteras: LP-7032 de Albi a Cervià y LV-7031 de Cervià a Borges (Lleida).