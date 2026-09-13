Estabilizado el incendio forestal de Tagamanent (Barcelona)

Imagen del incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado el incendio de vegetación forestal que quema con baja intensidad en una zona cercana al castillo de Tagamanent (Barcelona) desde este domingo por la tarde.

Los bomberos han rodeado todo el perímetro del fuego con una línea de agua, han informado en una publicación en X recogida por Europa Press.

Se mantienen 14 dotaciones terrestres y 2 helicópteros bombarderos, que se han desplazado a la zona tras recibir un aviso a las 15.42 a través del teléfono 112.