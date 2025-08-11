Estabilizado un incendio de industria en Lleida y extinguido otro en Sabadell (Barcelona)

LLEIDA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de industria en Lleida ha quedado estabilizado y otro ha sido extinguido en Sabadell (Barcelona) a primera hora de este lunes tras quemar durante la tarde de este domingo.

En concreto, el incendio en Lleida ha afectado a material en el exterior de una nave industrial en el punto kilométrico 87 de la N-240 de la capital ilerdense; se ha dado aviso a las 16.16 horas de este domingo; este lunes por la mañana sigue quemando material y los Bombers están moviéndolo para enfriarlo, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Cuanto al incendio en Sabadell (Barcelona), éste ya se ha dado por extinguido y ha afectado totalmente a una nave de una sola planta y parcialmente a la vegetación de alrededor, al margen de la C-155 a la altura de la localidad, cuyo aviso se ha dado a las 20.22 horas del domingo.

OTRO INCENDIO EN VIC (BARCELONA)

Otro incendio industrial ha estado activo este domingo en Vic (Barcelona), el cual ya está controlado y en el cual aún hay humaredas dentro de la nave, por lo que los trabajos para este lunes de los Bombers consistirán en remover la chatarra para continuar con la extinción.

Este incendio ha sido declarado este sábado por la noche en el polígono industrial Malloles de la localidad y ha quedado controlado este domingo a las 18.45.