Estabilizado el incendio de Tordera (Barcelona) que ha obligado a confinar dos urbanizaciones

Imagen del incendio en Tordera (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado el incendio declarado este sábado por la mañana en Tordera (Barcelona) que ha obligado a confinar las urbanizaciones de Can Camps y Roca-Rossa.

Según han explicado en un apunte en 'X' el incendio ha quedado fijado en unos caminos y pistas forestales y ha llegado a los patios exteriores de diversas casas, pero no ha afectado a las edificaciones.

Los bomberos han desplazado 11 dotaciones terrestres y dos dotaciones aéreas.