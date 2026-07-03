Estabilizado el incendio en Vilademuls (Girona) que ha confinado Vilavenut y Palol de la Farga

Archivo - Camiones de los Bombers de la Generalitat. Foto de archivo. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat dan por estabilizado el incendio en Vilademuls, en la comarca del Pla de l'Estany (Girona), que ha obligado a confinar este viernes la población de Vilavenut y del Palol de la Farga (Girona).

Los medios aéreos se han retirado de la zona, aunque todavía se mantienen 22 dotaciones terrestre, y han colaborado en las tareas de extinción agricultores que han labrado los campos con sus tractores, informa Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este incendio es simultáneo al de la Bisbal d'Empordà (Girona), que ha afectado ya a unas 1.280 hectáreas de terreno y quema parte del macizo de les Gavarres; para el que se han movilizado 53 dotaciones terrestres y 11 aéreas y se ha solicitado activar la Unidad Militar de Emergencias (UME), y se han confinado varios municipios de la zona.