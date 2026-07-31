Estabilizan un incendio en Santa Maria d'Oló (Barcelona) tras propagarse a una zona forestal

1108333.1.260.149.20260731165238 Fuego iniciado en Santa Maria d'Oló (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado un incendio de vegetación en Santa Maria d'Oló (Barcelona) que se había propagado a una zona forestal, explican en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Tras recibir aviso sobre las 15.25 horas, los bomberos se han desplazado al lugar donde se ha producido el fuego con 14 dotaciones terrestres y una aérea, además de varios tractoristas y efectivos ADF.

El incendio se ha originado en una pila de leña, donde también habían restos vegetales, y rápidamente se ha propagado a una zona forestal, pero los Bombers han conseguido estabilizar el foco en una zona de campos.