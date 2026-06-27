Estabilizan un incendio en Tàrrega (Lleida) que afecta a 7,46 hectáreas

Zona afectada - @AGENTSRURALSCAT
LLEIDA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los Bombers de la Generalitat han estabilizado este sábado por la tarde un incendio en Tàrrega (Lleida) que afecta a 7,46 hectáreas, informa Agents Rurals vía X.
Del total afectado, 2,75 hectáreas afectan al Espai d'Interés Natural de Planes de Sió, según datos provisionales de Agents Rurals.
Bombers ha dicho vía X que ha destinado 13 dotaciones terrestres y 1 helicóptero bombardero al lugar del incendio, del que el '112' ha recibido aviso a las 14.37.