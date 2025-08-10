Estabilizan el incendio de varias naves en el polígono Malloles en Vic (Barcelona)

Los bomberos en el lugar del incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró este sábado por la noche en el polígono industrial Malloles, en Vic (Barcelona), se ha estabilizado este domingo de madrugada.

El fuego empezó en una nave y ha acabado destruyendo totalmente tres de una empresa cárnica y la segunda planta de una nave vecina de otra empresa, informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Los trabajos de extinción durarán previsiblemente todo este domingo, tras estabilizarse el fuego a las 3.32.

El fuego empezó en un grupo de tres naves en la calle Molí del Llobet, que no estaban sectorizadas, y las llamas afectaron después a una nave más al norte, en la calle Sant Llorenç Desmunts.

Los bomberos priorizaron desde el principio proteger las naves cercanas, cortaron el suministro de amoníaco que nutre las naves de la zona y defendieron dos depósitos de amoníaco.