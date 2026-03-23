La estación de Juneda (Lleida) empieza obras para permitir el estacionamiento de mercancías

Archivo - Viajeros cogen un tren en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha empezado a ampliar una de las vías en la estación de Juneda (Lleida) hasta los 750 metros, lo que permitirá estacionar trenes de mercancías, y las obras interrumpirán varios días el servicio normal de las líneas R13 y R14.

Las obras obligarán a paralizar la circulación de Lleida a Vinaixa (Lleida) todo el 28 y 29 de marzo, así como el primer tramo del día 30, por lo que Renfe ya ha programado un plan alternativo de transporte, explica la empresa ferroviaria este lunes en un comunicado.

El servicio alternativo se hará por carretera, entre las estaciones de Lleida Pirineus y Vinaixa: diferentes autobuses pararán en Lleida, les Borges Blanques y Vinaixa, y también se activarán microbuses con paradas en las estaciones intermedias.