La estación de Liceu del Metro de Barcelona recupera sus pináculos originales por su centenario

Cartel de la parada 'Liceu' del Metro de Barcelona en los pináculos originales de 1925. - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recuperado este jueves sus pináculos originales y el cartel de 1925 de la estación de Liceu de la L3 del Metro de Barcelona en el marco de la celebración del centenario del suburbano barcelonés.

En declaraciones a los medios desde el acceso a la estación frente al Gran Teatre del Liceu, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicado que los pináculos retirados en 2007 se han conservado en la Fundación TMB, lo que ha permitido "rehabilitarlos y mantener su estado original".

"Ha sido posible gracias al trabajo conjunto de TMB con su fundación, el Ayuntamiento y las entidades como Amics de la Rambla y Amics del Liceu para conformar la nueva Rambla que queremos ajustada a las necesidades del siglo XXI", ha añadido.

CARTELES

En cuanto a los carteles, que están ubicados en los accesos frente al teatro, Bonet ha apuntado que, en este caso, no son los originales y que se trata de reproducciones.

La estación de Liceu se inauguró con dos carteles distintos, ya que el acceso de dirección Lesseps indicaba 'Liceo', en cambio, el otro acceso (sin dirección porque era estación final) indicaba 'Gran Metro'.

Pocos años más tarde, se unificó indicando 'G. Metro' en ambos accesos y manteniéndose así hasta el año 1969, un hecho que provocó que los carteles originales no se conservaran y por eso TMB ha decidido replicar los carteles siguiendo los planos del diseño original.

De esta forma se vuelve a señalizar la estación con los nombres de 'Liceu', y 'Gran Metro', recuperando el aspecto que tenían cuando se inauguró cien años atrás.