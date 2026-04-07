Las estaciones de esquí catalanas cierran una temporada con buenas cifras de visitantes y nieve

Archivo - Estación de esquí de La Molina (Girona). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de esquí de Catalunya han cerrado una temporada cob buenas cifras de visitantes y nieve, tanto para las 6 estaciones públicas que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) como las privadas, explican diferentes representantes de las infraestructuras a Europa Press.

Desde La Molina (Girona), que ha acogido el mayor número de visitantes (401.283) del grupo de estaciones de FGC , explican que ha sido una temporada "muy intensa, histórica y de récord", con unos niveles de nieve que han impulsado la cifra histórica de visitantes, que han llegado a superar más de 12.000 usuarios diarios.

Las estaciones de FGC -- La Molina, Vall de Núria, Vallter, Boí Taüll, Espot y Port Ainé-- han recibido a más de un millón de visitantes (1.018.801) entre el Puente de la Purísima hasta este lunes de Pascua, que se suman a los usuarios de las estaciones catalanas de Masella, Baqueira Beret, Port del Compte y Tavascan.

El presidente de FGC, Carles Ruiz, ha valorado en un comunicado que la recién acabada temporada ha sido "extraordinaria" en cuanto a precipitaciones de nieve, que ha permitido al esquiador disfrutar y repetir, dando así una temporada de éxito y cifras extraordinarias.

CONTINÚA LA TEMPORADA

Desde la estación de Masella (Girona), valoran la temporada como "muy buena" tanto en grosor como en afluencia, a pesar de que todavía no dan por acabada esta etapa.

"Cada año si hay nieve, aguantamos", explican a Europa Press desde la infraestructura, que mantendrá las puertas abiertas hasta el 19 de abril e incluso se plantean alargar hasta el 3 de mayo.

SINGULARIDAD DE TAVASCAN

Desde la estación de Tavascan (Lleida) han calificado la temporada como "singular", debido a la revisión del telesilla de la estación, lo que ha hecho que no se hayan abierto las pistas para el esquí alpino durante la temporada.

"Aún así ha sido una buena temporada, con mucha afluencia de público y datos satisfactorios", han explicado desde la estación, que ha seguido operando los circuitos de esquí de raquetas, de fondo o la zona de trineos y de iniciación, y con previsión de que en la próxima temporada puedan abrir también las pistas.

PERSPECTIVAS

De cara al resto del ejercicio, Ruiz ha explicado que las pistas de FGC cierran para prepararlas para el verano y las actividades que se realizan en la temporada estival, cuando espera también un récord de visitantes porque "las personas se están acostumbrando a las montañas catalanas y nosotros estaremos a punto para poder acogerlas a todas".

En términos de esquí, desde La Molina reconocen la dificultad de volver a batir cifras récord el próximo año, aunque no lo ven imposible: "Esta temporada ha acabado con muy buen sabor de boca, y entendemos que los usuarios empezarán la próxima con las mismas ganas", explican.