Las estaciones de esquí de FGC superan por primera vez el millón de visitantes este invierno

Familia en una estación de esquí de FGC. - FGC

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las 6 estaciones de Ferrocarrils de Generalitat (FGC) han superado por primera vez el millón de visitantes este pasado invierno, alcanzando las 1.018.801 personas entre La Molina, Vall de Núria, Vallter, Boí Taüll, Espot y Port Ainé.

Las estaciones han abierto desde el Puente de la Purísima hasta este lunes de Pascua, un total de 124 días, siendo La Molina la que ha acogido más visitantes (401.283), informa FGC en un comunicado.

El presidente de FGC, Carles Ruiz, ha asegurado que ha sido una temporada "extraordinaria" en cuanto a precipitaciones de nieve, y ha destacado que las estaciones de esquí de FGC --bajo la marca Pirineu365-- representa el 11% del PIB de las comarcas correspondientes.

MÁS NIEVE, MÁS VISITANTES

El grosor de nieve acumulado ha alcanzado los 673 centímetros en Vallter y los 578 en Boí Taüll, si bien todas las estaciones han alcanzado cifras "récord" de entre los últimos 10 años.

Según FGC, esta cantidad de nieve ha provocado un "efecto llamada" entre los esquiadores, que también han aprovechado el resto de oferta lúdica y gastronómica de las estaciones.

FLEXIPASS Y ACTIVIDADES ESCOLARES

El sistema de suscripción de FGC para facilitar el acceso a las pistas a esquiadores habituales, Flexipass, ha llegado a 3.370 personas que han disfrutado de 13.726 días de esquí.

El programa educativo Esport Blanc Escolar de la Generalitat ha tenido un total de 157.500 alumnos participantes, un 15% del total de los que han esquiado, mientras el número de forfaits infantiles ha alcanzado los 112.153.

Las estaciones de Pirineu365 han acogido un total de 53 días de competición con 5.551 participantes de disciplinas como esquí alpino y de montaña, snowboard y ciclismo.

Después de la temporada de invierno, las estaciones se preparan para abrir puertas en verano, con el objetivo de "desestacionalizar la actividad" y diversificar la oferta.