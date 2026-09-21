Estanqueros catalanes y Foment exigen al Gobierno que no prohíba los cigarrillos electrónicos

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BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gremi d'Estanquers de Catalunya, la Federació Catalana d'Estanquers y Foment del Treball han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno que pare la modificación del Real Decreto 579/2017, "que supondría, en la práctica, la prohibición de facto de los cigarrillos electrónicos y de las bolsas de nicotina".

Las entidades aseguran que esta norma ha sido "planteada sin consenso con el sector y al margen del debate parlamentario" y alertan que tendría un gran impacto sobre la viabilidad del sector, informa Foment en un comunicado este lunes.

En este sentido, resaltan el peso económico del sector en Catalunya, con más de 1.700 estancos y cerca de 5.000 empleos directos: "La actual modificación del Real Decreto limitaría la capacidad de adaptación de los estancos hacia productos alternativos, reduciría su actividad económica y erosionaría la viabilidad futura de miles de autónomos y de pequeñas y medianas empresas".

Además, remarcan que expulsar del canal regulado productos con alta demanda no eliminaría el consumo, sino que lo desplazaría hacia el mercado ilícito.

Por eso, las organizaciones impulsoras del manifiesto solicitarán reuniones con el Govern y con los grupos del Parlament con el objetivo de que fuercen al Ejecutivo estatal a reconsiderar el actual planteamiento.