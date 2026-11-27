BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones catalanas de estaqueros han expresado su rechazo a la aprobación de la modificación del Real Decreto 579/2017 por parte del Gobierno central, que prohíbe los sabores de los cigarrillos electrónicos e impone restricciones a la comercialización de las bolsas de nicotina.

En un comunicado este viernes, recuerdan que en Catalunya hay más de 1.700 estancos, mayoritariamente negocios familiares regentados por autónomos, que generan 5.000 puestos de trabajo directos, y advierten de que estas restricciones reducirán la actividad económica de estos establecimientos y comprometerán su viabilidad, en un momento en el que el comercio de proximidad ya afronta dificultades.

También alertan de que el impacto de esta normativa trasciende la red de estancos y afecta al tejido industrial vinculado al sector en Catalunya, que concentra el 80% de la producción de líquidos para cigarrillos electrónicos del Estado, y critican que expulsar del mercado legal estos productos no eliminará su consumo, sino que favorecerá el mercado ilícito, con la consiguiente pérdida del control de la calidad, composición y trazabilidad.