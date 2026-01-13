Esteve amplía su presencia en EEUU con la adquisición de la unidad de IST de TerSera

Archivo - La operación está prevista de cerrarse para el primer trimestre del ejercicio en curso - ESTEVE - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa farmacéutica Esteve ha reforzado su alianza con TerSera Therapeutics a través de un acuerdo para hacerse con la unidad de negocio de terapias especializadas de infusión (IST, por su siglas en inglés) de TerSera Therapeutics, con el objetivo de ampliar su presencia en Estados Unidos.

Con este acuerdo, que se espera que se cierre en el primer trimestre del ejercicio en curso y está ahora sujeto a las autorizaciones regulatorias, Esteve tiene acceso a dos medicamentos especializados: Prialt, que la farmacéutica distribuye ya en Europa, y Quzyttir, ha explicado la empresa en un comunicado.

"No solo reforzamos nuestra experiencia en terapias altamente especializadas, sino que también aceleramos nuestra expansión en Estados Unidos, el mercado farmacéutico más grande del mundo", ha asegurado el consejero delegado de Esteve, Staffan Schüberg.

El acuerdo apuntala el crecimiento de Esteve en el mercado estadounidense, que comenzó en 2024 con la adquisición de un negocio especializado en enfermedades raras y ultrarraras en las áreas de endocrinología y oncoendocrinología.

"Esta adquisición se alinea perfectamente con nuestra visión estratégica de brindar soluciones altamente especializadas donde existe una importante necesidad médica no cubierta", ha añadido Schüberg.