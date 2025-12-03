Estopa versiona un villancico extremeño para la nueva campaña de Navidad de Aena

Estopa presentan la campaña de Navidad de Aena. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

Los hermanos David y José Manuel Muñoz, Estopa, han versionado un villancico del pueblo de sus padres, Zarza-Capilla (Badajoz), para el spot de la nueva campaña de Navidad de Aena, que estará disponible "para todas las plataformas" a partir de este viernes.

Lo han explicado en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Fundació Miró de Barcelona este miércoles, a la que también ha participado la directora de Comunicación de Aena, María Gómez, para dar a conocer la campaña, bajo el título 'Cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos'.

"La idea inicial era convertir una canción nuestra en villancico. Quedaba de puta madre, pero no quisimos hacerlo porque son demasiado sagradas para nosotros. Luego pensamos que a ver si colaba un villancico del pueblo de nuestros padres. Y coló", ha dicho David.

Por su parte, José Manuel ha hecho hincapié en que "hay villancicos que si no pasan de generación en generación, desaparecerán", y ha explicado que sus padres están muy contentos de que la propuesta haya prosperado.

Los hermanos Muñoz también protagonizan el spot de la iniciativa, en el que aparece el artista Albert Pla y en el que David busca a José Manuel en el Aeropuerto de Barcelona mientras este crea el villancico junto con unos elfos navideños, para finalmente encontrarse y celebrar juntos la Navidad.

HOMENAJE A LA FAMILIA Y AL CASTÚO

Los Estopa han reivindicado que esta versión es una homenaje a su familia, a Zarza-Capilla y al castúo: "Esta canción es un himno de nuestra familia y que queremos que pase a formar parte de todos", ha apuntado David.

"Hay una parte que dice 'Nunca vide cosa alguna' --que significa vida y me parece una palabra muy bonita--. Esto tiene que ser antiguo de cojones", ha añadido el cantante.

LA IMPORTANCIA DE LOS AEROPUERTOS

En su intervención, María Gómez ha recordado que Aena gestiona 46 aeropuertos y 2 heliopuertos en España, que más allá del transporte de viajeros también sirven para actividades de salvamento marítimo o para ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

"La campaña de este año remarca la importancia de estas infraestructuras cada día y lo relevantes que son las personas que trabajan en los aeropuertos", ha concluido.